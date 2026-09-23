Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın partiden istifa kararına ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın partiden istifa etmesinin ardından bir açıklama yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK SÖZLER

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir."

Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında Yavaş'ın istifa kararını açıklarken kamuoyuna yönelik yaptığı değerlendirmeyi de hatırlattı. Yavaş, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur."

KILIÇDAROĞLU: AYNEN KATILIYORUZ''

CHP lideri, açıklamasını "Sayın Mansur Yavaş'ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz" sözleriyle tamamladı.

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