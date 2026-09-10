Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi ve 'parti değiştirme' iddialarına yanıt!

Ahlat dönüşü havalimanında bizzat ilettiği talep doğrultusunda gerçekleşen görüşmenin tek konusunun başkentin metro projeleri, dış kredi onayları ve fuar alanı gibi bekleyen dev yatırımları olduğunu vurgulayan Yavaş, temas öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'e bizzat bilgi verdiğini açıkladı. Yavaş, kulis iddiaları üreten yorumculara ise "Biz sizi yalanlamaktan bıktık, siz yalan söylemekten bıkmadınız" sözleriyle yüklendi.

"GÖRÜŞMENİN TEK GÜNDEMİ ANKARA: GEREKİRSE BUGÜN DE YARIN DA GÖRÜŞÜRÜM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı zirvenin perde arkasını kamuoyuyla paylaşan Mansur Yavaş, bürokratik engellerin aşılması için temasın kaçınılmaz olduğunu ifade etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ahlat ziyareti dönüşünde havalimanında karşılayarak görüşme talebini şahsen ilettiğini, randevunun bu talep doğrultusunda planlandığını belirtti.

Görüşme masasında yalnızca Ankara'nın bekleyen büyük yatırımları, metro hatları, dış kredi onay mekanizmaları ve kentin uluslararası fuar alanı projesinin yer aldığını vurguladı.

Başkanlık sisteminin idari yapısı gereği büyükşehir projelerinin Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık onaylarına tabi olduğunu hatırlatarak, 6 milyon Ankaralının hakkı ve hizmetin önünün açılması için bugün de yarın da görüşme yapmaktan çekinmeyeceğini kaydetti.

Zirve öncesinde hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in süreçten detaylı şekilde haberdar edildiğini vurguladı.

"SEVENLERİMİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATACAK TUTUM İÇİNE GİRMEM"

Siyasi kulislerde dolaşıma sokulan parti değişikliği senaryolarını kesin bir dille reddeden Yavaş:

Kendisine oy veren, güvenen ve yıllardır yol yürüyen yurttaşları incitecek, kıracak veya hayal kırıklığına uğratacak hiçbir siyasi adımın veya hesaplaşmanın içinde olmayacağını belirtti.

Ankara halkının kendisine verdiği sorumluluğun dedikodulara yanıt yetiştirmek değil, kente hizmet üretmek olduğunu bildirdi.

"BELEDİYE MECLİSLERİNDE KRİZ ÇIKARMAK HİZMETİ KİLİTLER"

Ülke genelindeki belediye meclislerinde yaşanan gerilimlere ve ABB Meclisi'ndeki dengelere işaret eden Mansur Yavaş, izlediği denge politikasını savundu:

Üsküdar'da yaşanan tasvip edilemez olaylar ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin toplanamaması gibi krizlerin belediye başkanlarının hizmet üretmesini imkansızlaştırdığına dikkat çekti.

Ankara'da yürüttüğü sağduyulu ve uzlaşmacı yönetim anlayışı sayesinde son meclis seçiminde CHP ve

Yeni Parti meclis üyelerinin tek bir fire dahi vermeden başarı sağladığını aktardı.

Her iki partinin tabanında da mevcut siyasi gerilimler nedeniyle derin bir kırgınlık ve öfke olduğunu, kendisinin bu ayrışmayı derinleştirecek taraf tutma hamlelerinden özellikle kaçındığını kaydetti.

İhtiyacın yeni cepheler açmak değil, ileride yeniden aynı masa etrafında oturulabilecek siyasi ve beşeri zemini muhafaza etmek olduğunu, bu tutumun genel merkezlerde bir rahatsızlık yaratması durumunda ise gereğini yapmaktan geri durmayacağını ifade etti.

KULİS YAZARLARINA VE YORUMCULARA ÇOK SERT ÇIKIŞ

Hakkında her gün televizyon ekranlarında spekülatif iddialar ortaya atılan medya mensuplarına doğrudan seslenen ABB Başkanı:

"Biz sizi yalanlamaktan bıktık, siz yalan söylemekten bıkmadınız. Siyasette ne düşündüğümü, nasıl bir tutum alacağımı öğrenmenin yolu televizyon stüdyolarında masa başı senaryolar yazmak değildir" dedi.

Yurttaşlara ve kamuoyuna çağrıda bulunarak, kendi ağzından resmi olarak duyulmayan hiçbir kulis iddiasına, spekülasyona ve senaryoya itibar edilmemesini istedi.