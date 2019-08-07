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Mansur Yavaş'tan EYT kararı - Son dakika 7 Ağustos 2019 Çarşamba haberleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara’da yaşayan EYT'lilerin genel sağlık sigortalarını ödeyeceğimizin sözünü verdik. Onun haricinde kalkıp da emeklilikte yaşa takılanları emekli edeceğiz diye bir iddiamız olmamıştır. Açıkça tekrar ediyorum, 31 Aralık’tan itibaren hükümetimiz genel sağlık sigortalarını ödemediği takdirde kişi başı 75 TL olan miktarı, belediye meclisine sunacağım ve birlikte karar vereceğiz, biz bunları ödeyeceğiz." dedi

Mansur Yavaş'tan EYT kararı - Son dakika 7 Ağustos 2019 Çarşamba haberleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açıklama yaptı.

Yavaş, şunları belirtti:

"Ankara’da yaşayan EYT'lilerin genel sağlık sigortalarını ödeyeceğimizin sözünü verdik. 

Onun haricinde kalkıp da emeklilikte yaşa takılanları emekli edeceğiz diye bir iddiamız olmamıştır. 

Açıkça tekrar ediyorum, 31 Aralık’tan itibaren hükümetimiz genel sağlık sigortalarını ödemediği takdirde kişi başı 75 TL olan miktarı, belediye meclisine sunacağım ve birlikte karar vereceğiz, biz bunları ödeyeceğiz.

Suriyelilere bakılıyor, Türkmenlilere bakılıyor, ücretsiz tedavi oluyorlar ama genel sağlık sigortasını 75 TL’yi yatıramayan EYT’liler muayene olamıyor. 

Bunu belediye karşılasın, bundan rahatsız olan var mı arkadaşlar? 

Bütün söylediğim budur."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #Mansur Yavaş #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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