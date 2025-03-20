Mansur Yavaş: "Pazar günü sandığa gidip tepkimizi göstereceğiz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yurt dışı ziyaretinin ardından Türkiye’ye döner dönmez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası kameraların karşısına geçen Yavaş, Pazar günü gerçekleştirilecek CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçimlerinde sandığa gideceğini ve bu süreçte tepkisini göstereceğini açıkladı.

Yavaş, yaptığı açıklamada, “Sandıklar kuruluyor. Ben de dahil herkes sandığa gidip tepkimizi göstereceğiz” diyerek, seçimlere katılacağını net bir şekilde belirtti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, Dilek İmamoğlu ve ailesinin yaşadığı hukuksuzluk karşısında üzgün olduklarını ancak moral bulduklarını ifade etti. Yavaş, ailenin her zaman destekçileri olduklarını ve hukukun işlediği bir süreç temenni ettiklerini söyledi. Yavaş, "Sanki terörist yakalanıyor gibi evin apar topar aranması hiç uygun düşmemiştir. İnşallah hukukun geçerli olduğu zamanlara kavuşacağız" diyerek İmamoğlu'nun gözaltı sürecine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı adaylığı hakkındaki soruyu da yanıtlayan Yavaş, 'Bunu konuşacak değiliz' şeklinde konuştu.