Mansur Yavaş'tan olay olan sözleriyle ilgili açıklama

Yavaş, Saraçhane’deki konuşmasının ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, konuşmasının çarpıtılmaya çalışıldığını belirtti.

Yavaş şunları söyledi:

"Konuşmam çok açık ve netti: Anayasayla güvence altına alınan gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim. Polisin bir mitingde sergilediği müsamahanın, İstanbul Saraçhane’de ya da Ankara Kızılay’da gösterilmemesini ve gençlerimize biber gazı, tazyikli su ile müdahale edilmesini eleştirdim. Bu, anayasal haklara yönelik farklı bir muameledir. Biz herkese eşit uygulama istiyoruz.”

Yavaş, bazı çevrelerin algı operasyonu yaparak kendisini hedef almaya çalıştığını da ifade etti:

“Dün 'PKK sevdalısı' dediler, bugün 'Kürt düşmanı' diye hedef gösteriyorlar, ama kimse heveslenmesin: Ne bu algılara teslim oluruz, ne de halkımıza sırt çeviririz. Kürt kardeşlerimizi terörle aynı kefeye koyan anlayışa her zaman karşı durdum. Bugün de aynı noktadayım. Bu toprakları var eden her bir vatandaşımız gibi Kürt yurttaşlarımız da başımızın tacıdır.”

Yavaş, özellikle Ankara'da Kürt nüfusunun yoğun olduğu ilçelerden aldıkları güçlü desteğin, halkın bu anlayışı sahiplendiğinin açık bir göstergesi olduğunu söyledi. Ayrıca, PKK gibi eli kanlı terör örgütlerine karşı olan duruşlarının net olduğunu vurguladı:

“PKK gibi eli kanlı bir terör örgütüne karşı duruşumuz nettir; dün ne dediysek, bugün de aynı yerdeyiz.”

Anayasaya olan inancını yineleyen Yavaş, bu ülkenin bir hukuk devleti olduğunu belirtti ve anayasanın 3. maddesinin açık olduğunu ifade etti: “Bayrağımız, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Tek bayrağımız da budur, adı Türk Bayrağı’dır.”

Son olarak, engelli bir vatandaşı sevindiren bir polis memurunu kutlayan Yavaş, ülke genelinde eylem yapan vatandaşlar için de güvenlik güçlerinden aynı şefkati beklediklerini dile getirdi:

“Sonradan öğrendiğim kadarıyla engelli bir vatandaşımızı sevindiren polis memurumuzu gönülden kutluyorum. Ülkemizin her yerinde eylem yapan vatandaşlarımıza yönelik, güvenlik güçlerimizden aynı şefkati beklediğimizi de ifade etmek isterim.”