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Teröristlerin 8 katlı ve yüzme havuzlu sığınağına operasyon
Teröristlerin 8 katlı ve yüzme havuzlu sığınağına operasyon
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Mardin'de 3 terörist öldürüldü

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda biri sözde bölge sorumlusu olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli'de ise teröristlerin kulandığı 3 sığınak imha edildi. Sığınaklardan birinin 8 katlı ve yüzme havuzlu olduğu açıklandı.

Mardin'de 3 terörist öldürüldü

Güvenlik güçlerinin yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları devam ediyor.

Mardin'in Nusaybin, Midyat ve Ömerli kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada örgütün sözde Ömeryan bölge sorumlusu olduğu belirlenen Ferhat kod adlı Yakup Salğın, Demhat kod adlı Hozan Akdoğan ve Tekoşer kod adlı Adem Yüksel adlı teröristler etkisiz hale getirildi.

Operasyonda teröristlere ait malzemelerin ele geçirildiği 3 sığınak da imha edildi.

Operasyonların bir başka adresi Tunceli oldu.

Valilikten yapılan açıklamada şehir kırsalında Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 sığınağın imha edildiği belirtildi. İmha edilen sığınaklardan birinin 100 metre derinliğinde 8 katlı ve yüzme havuzlu olduğu açıklandı.

Valilik açıklamasında sığınaklarda 100 kilogram amonyum nitrat, 2 adet jeneratör, 20 litre benzin, çok sayıda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildiği de kaydedildi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #mardin
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