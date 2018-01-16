Şarkıcı Yusuf Güney, İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında Mardin'de görev yapan askerlerle bir araya geldi.

Şarkıcı Yusuf Güney, Mardin'de görev yapan Mehmetçiğe konser verdi.



İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında şehre gelen Güney, İl Jandarma Komutanlığındaki konserde askerle şarkı söyledi.



Konser sonunda askerler Güney ile fotoğraf çektirdi.



Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçiğe yönelik moral konserlerini sürdürdüğünü söyledi.



Mardin'de de çok coşkulu karşılandığını aktaran Güney, "Özlenmişiz, keşke daha erken gelseydim buralara. Bundan sonra kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Sadece ben değil bütün sanatçı arkadaşlarımız inşallah gelecek." dedi.



Kahraman askerlerin burada mutlu ve huzurlu bir şekilde vatani görevlerini yapmasına yardımcı olmayı arzuladıklarını kaydeden Güney, şunları kaydetti:

"Jandarmamızın morali inanılmaz güzeldi. Moraller yüksek,daha da güzel olacak inşallah. Projemiz rutin hale gelecek, her zaman geleceğiz. Programın ikinci versiyonu da olacak. İnşallah sınır bölgelerine gideceğiz. İnanılmaz yerler gezdik, inanılmaz şeyler gördük. Mutlu olduğum, hüzünlendiğim olaylar oldu. Allah kardeşlerimizi eksik etmesin. "

