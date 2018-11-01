Mardin Ceylanpınar-Kızıltepe kara yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, metropol illere sevk edileceği belirtilen ve 247 kilo 864 gram PETN olduğu tespit edilen patlayıcı ile düzenekler ele geçirildi.

Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 247 kilo 864 gram PETN olduğu tespit edilen patlayıcı ve düzenekler ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Valiliğin açıklamasında, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü ve uzantılarının faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çevre illerin Valilikleri ve güvenlik birimleri ile müşterek İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada terör örgütü mensuplarınca Suriye'den illegal yollarla ülkeye sevk edilen yüklü miktarda patlayıcı maddenin, Ceylanpınar-Kızıltepe kara yolu kullanılarak milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan şahıs ya da şahıslar tarafından eylem amaçlı metropol illere taşınacağı bilgisinin alındığı bildirildi.





Bunun üzerine dün saat 19.30 sıralarında Ceylanpınar-Kızıltepe kara yolunda, 72 plakalı araç üzerinde yapılan uygulamada, toplam 247 kilo 864 gram PETN olduğu tespit edilen patlayıcı madde ve düzeneklerin ele geçirildiği, V.T, F.T. ve A.B'nin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, söz konusu şüpheliler ile yapılan ön görüşmede, kendilerine bu konuda yardım ettikleri değerlendirilen F.T. ve Y.O'nun da aynı gün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındığı belirtildi.



Konuyla ilgili tüm milis/işbirlikçi şahıslar ve eyleme ilişkin faillerin tespitine yönelik çalışmaların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Operasyonda 247 kilo 864 gram PETN patlayıcının yanı sıra 6 kumanda, 32 alıcı, 62 elektrikli kapsül, 40 metre infilaklı fitil, ruhsatsız tüfek, 6 kartuş ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor. Bölge halkımızın desteğiyle, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecek."