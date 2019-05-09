KHK ile görevinden ihraç edilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kararın ardından ekipler, Mardin merkezli 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Mardin'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
ulusal.com.tr
Mardin'de eski Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik FETÖ operasyonu düzenlendi. Yakalama kararı çıkarılan 12 kişi gözaltına alındı.
KHK ile görevinden ihraç edilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.