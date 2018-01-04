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Mardin'de özel güvenlikçilere eğitim

Ülke genelinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin sunduğu hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla planlanan 3 günlük eğitim başladı

Mardin'de özel güvenlikçilere eğitim

MARDİN (AA) - Mardin'de, ülke genelinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin sunduğu hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla planlanan 3 günlük eğitim başladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda, güvenlik hizmetlerindeki kalitenin artırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığının koordinasyonunda, ülke genelinde çalışan özel güvenlik görevlileri Mardin'de eğitim görecek.
İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Atatürk Kütür Merkezi'nde, özel güvenlik görevlilerine verilen eğitim programının açılışında, terör örgütlerine ve suçlulara yönelik birlikte mücadelenin önemine değindi.
Onar, "15 Temmuz'da gördük FETÖ terör örgütünün ülkemize neler yaptığını, masum insanları şehit ettiler. Onlar hep aklını kiraya verenlerdir. FETÖ, PKK, DEAŞ bütün terör örgütlerine, her türlü suç odaklarına karşı mücadele ediyoruz, şehitler veriyoruz. Eğer sokakta rahat dolaşabiliyorsak, vatandaşımızın, güvenlik güçlerimizin, hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde verdiğimiz mücadele ile yapılıyor. Aynı şekilde hep bir arada olmamız gerekiyor." dedi.

"Terör örgütü PKK'ya son yılların en büyük darbesine vurduk"
17-25 Aralık, Gezi Olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi hukuksuzluklara ve darbe girişimine karşı birlik ve berberlik sayesinde dimdik ayakta kaldıklarını kaydeden Onar, şöyle devam etti:
"Yıllardır devam eden kardeşi kardeşe kırdıran bu terör bitecek. Son bir yıldır Mardin'de terör örgütü PKK'ya son yılların en büyük darbesini vurduk. Bu minvalde devam edeceğiz, kararlıyız. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, İçişleri Bakanımız, valimiz, vatandaşlarımız sonuna kadar destek veriyor, Allah razı olsun. Hep beraber bu insanımızı kıran, çoluğu çocuğu katleden canilere, aklını kiraya veren başkaların yönettiği bu cinayet şebekesine dur diyelim. O yüzden hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. "
Uyuşturucuyla mücadeleye de ayrı önem verdiklerini aktaran Onar, "Uyuşturucu tacirlerine, satıcılarına, torbacılarına aman yok. Uyuşturucu ile mücadelede de desteklerinizi bekliyoruz." diye konuştu.
3 gün sürecek eğitimlere, 882 güvenlik personeli katılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #özel güvenlik #mardin
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