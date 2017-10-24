Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir asker ve bir güvenlik korucusu yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kaynakkaya Mahallesi kırsalında terör örgüt PKK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada bir asker ve bir güvenlik korucusu hafif yaralandı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.
Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir asker ve bir güvenlik korucusu yaralandı
Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir asker ve bir güvenlik korucusu yaralandı.
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