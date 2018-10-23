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Mardin'den acı haber: 1 şehit

Dargeçit ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 2 askerden biri tedavi gördüğü hastanede şehit düştü

Mardin'den acı haber: 1 şehit

Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan 2 askerden biri şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Dargeçit ilçesinin Cehennem Deresi mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu 2 asker ağır yaralandı.

Yaralanan askerler helikopterle Mardin ve Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'da tedavi gören asker müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehidin evli olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şehit #mardin
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