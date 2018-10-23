Dargeçit ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 2 askerden biri tedavi gördüğü hastanede şehit düştü

Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan 2 askerden biri şehit oldu.



Alınan bilgiye göre, Dargeçit ilçesinin Cehennem Deresi mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu 2 asker ağır yaralandı.



Yaralanan askerler helikopterle Mardin ve Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.



Diyarbakır'da tedavi gören asker müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Şehidin evli olduğu öğrenildi.