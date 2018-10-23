Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan 2 askerden biri şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, Dargeçit ilçesinin Cehennem Deresi mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu 2 asker ağır yaralandı.
Yaralanan askerler helikopterle Mardin ve Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.
Diyarbakır'da tedavi gören asker müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şehidin evli olduğu öğrenildi.
Dargeçit ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 2 askerden biri tedavi gördüğü hastanede şehit düştü
Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan 2 askerden biri şehit oldu.