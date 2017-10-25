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Mardin'in kırsaldaki 12 mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Ömerli İlçesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle 12 kırsal mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün sabah saatlerinden itibaren kaldırıldı.

Mardin'in kırsaldaki 12 mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Ömerli İlçesi'nin kırsal mahallelerinde, bölücü terör örgütü mensupları etkisiz hale getirmek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince dün saat 09.30 itibari ile sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden Ömerli İlçesine bağlı Kaynakkaya kırsal mahallesi, Pınarcık kırsal mahallesi, Havuzbaşı kırsal mahallesi, İkipınar kırsal mahallesi, Kömürlü kırsal mahallesi, Kayagöze kırsal mahallesi, Harmankaya kırsal mahallesi, Taşlıca kırsal mahallesi, Işıkdere kırsal mahallesi, Ovabaşı kırsal mahallesi, Duygulu kırsal mahallesi ve Heybeli kırsal mahallesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 25 Ekim 2017 Çarşamba günü saat:06.00 itibari ile kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz."
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #mardin #ömerli #pkk #terörle mücadele
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