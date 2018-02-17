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Mardin Nusaybin'de çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada üç terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte bir adet kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet dragunov keskin nişancı tüfeği, bir adet tabanca ve bir adet el telsizi ele geçirildi

Mardin Nusaybin'de çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurtiçi terörle mücadele harekatına dair açıklama yaptı.

TSK'nın açıklamasına göre, dün şu olaylar meydana geldi:

"Mardin/Nusaybin’de, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada üç terörist etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle birlikte bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir adet tabanca ve bir adet el telsizi ele geçirilmiştir.

Tunceli/Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, tespit edilen sığınakta 100 kg amonyum nitrat, iki adet jeneratör, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Şırnak/Uludere’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında iki anti personel mayını tespit edilerek imha edilmiştir.

Hakkari/Merkez Ceylanlı köyü kırsal kesiminde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet el yapımı patlayıcı ve 700 m kablo tespit edilerek imha edilmiştir.

Mardin/Dargeçit’te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında iki adet el yapımı patlayıcı düzeneği, sekiz adet telsiz düzeneği, 20 kg amonyum nitrat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirilmiştir.

Bitlis/Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında üç adet el yapımı patlayıcı, 50 kg amonyum nitrat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirilmiştir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #mardin #tsk #çatışma #Nusaybin #terörist #tunceli #şırnak #uludere
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