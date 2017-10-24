Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı 12 mahallede düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Ömerli ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten ve aralarında sözde üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bugün 09.30 itibari ile Ömerli ilçesine bağlı Kaynakkaya, Pınarcık, Havuzbaşı, İkipınar, Kömürlü, Kayagöze, Harmankaya, Taşlıca, Işıkdere, Ovabaşı, Duygulu ve Heybeli mahalleleriyle sınırlı olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu./Akşam