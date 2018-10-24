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Mardin şehidini uğurladı

Mardin'de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban, Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı. Törende baba Dursun Çoban, "Bu bayrak inmeyecek oğlum." diye terör örgütüne tepki gösterdi.

Mardin şehidini uğurladı

Terör operasyonunda şehit olan kahraman asker ebediyete uğurlandı. Törene binlerce vatandaş akın etti.

Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lıların saldırısında şehit olmuştı.

Şehit için memleketi Çorum'da birçok noktaya Türk bayrakları asıldı. 

Önce babaevinden helallik alındı. Ardından Merkez Akşemseddin Camisi'nde tören yapıldı.

Şehidin eşi Muazzez Çoban, "Şehit olursam cenazemde dik duracaksın, dedin. Vasiyet ettiğin gibi dik duruyorum." dedi.

Baba Dursun Çoban da metanetini korudu, "Bu bayrak inmeyecek oğlum." diye terör örgütüne meydan okudu.

Şehidin naaşı, Çorum Şehitliği'nde toprağa verildi. 

ulusal.com.tr


 

Etiketler; #mardin #şehit
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