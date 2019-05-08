banner1005
Türkiye'den o ülkeye eski kimlikle gidilemeyecek
Türkiye'den o ülkeye eski kimlikle gidilemeyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama
Akit TV sunucusu Ahmet Keser hakkında karar verildi
Akit TV sunucusu Ahmet Keser hakkında karar verildi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içindeki PKK operasyonları aralıksız sürüyor. Mardin'de 2 PKK'lı öldürüldü. Van'da ise PKK'nın tuzakladığı bomba imha edildi.

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları devam ediyor.

Mardin'in Nusaybin kırsalında terör örgütü üyeleriyle sıcak temas sağlandı. Ömeryan bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.

2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. 

Operasyonların diğer bir adresi Van'ın Başkale ilçesi oldu.  Bir istihbarat üzerine Tuluklu Mezrası kırsalına operasyon başlatıldı.

Bomba arama köpekleriyle arazide arama yapıldı. 150 kilo gübre ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcı imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.


ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #mardin #Nusaybin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.