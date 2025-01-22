Mardin'de hüzünlü veda: Bolu'daki yangında hayatını kaybeden genç kız, son yolculuğuna uğurlandı

Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de çıkan yangında hayatını kaybeden hemşire Dilara Ermanoğlu’nun cenazesi memleketi Mardin’e getirildi. Genç kız için düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Dilara Ermanoğlu’nun cenazesi, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndan alınarak Artuklu ilçesine bağlı Toruntepe Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazını Mardin İl Müftüsü Enver Türkmen kıldırdı.

Törene Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin, genç kızın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

"BANA GÖZ KULAK OLMAK İÇİN GELMİŞTİ"

Dilara’nın babası Hasan Ermanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının Bolu’ya yaklaşık 40 gün önce geldiğini söyledi. Babasıyla aynı bölgede çalışmak için Bolu’ya yerleşen genç hemşire, yangından kısa bir süre önce başka bir otelden Grand Kartal Otel’e geçmişti.

Baba Ermanoğlu, "Benim çalıştığım oteldeydi, yanımda kalıyordu. Daha sonra oradaki otelde (Grand Kartal Otel) ona yer verdiler, oraya geçti. Oranın sağlık kuruluşu, oradaki otelin hepsine bakıyor. Orada 5 otel var, sağlık kuruluşu hepsine bakıyor. Kalp rahatsızlığım var. Zaten benim için oraya geldi. Ben gelmesini istemiyordum ama bana, 'Baba sana göz kulak olmak için geleceğim.' demişti. KPSS'ye de bu sene girmişti. Ataması olmayınca, 'Yanına geleceğim.' dedi." ifadelerini kullanırken yangından bir gün önce kızıyla yaptığı son konuşmayı da şu sözlerle anlattı: "Bir gün önce arkadaşıyla birlikte yanıma geldi. 'Baba bizi martta pikniğe götür.' dedi, ben de 'Tamam götüreceğim sizi.' dedim. Aramızda böyle bir muhabbet geçti, sonra yanımdan ayrıldı."

Dilara’nın ağabeyi Şeyhmus Ermanoğlu ise kardeşinin Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Paramedik Bölümü’nden mezun olduğunu belirtti.