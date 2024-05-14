Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi!

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi!
Editör: Metehan Gül

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Merkez Artuklu ilçesinde bir araya gelen Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi! - Resim : 1

İzzettin Elhati, grup adına açıklama yaptı. İzzettin Elhati, işgalci İsrail'in Gazze'de katliam yaptığını ve savaş suçu işlediğini söyledi.

Elhatip, "İsrail'i destekleyen ürünleri, markaları boykot ediyoruz. Buradan herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz." dedi.

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi! - Resim : 2

Açıklamanın ardından, hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Gruptakiler, işgalci İsrail aleyhine sloganlar atarak bir süre daha yürüdü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# mardin # işgalci israil
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