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Marin Köyü'ne Mehmetçikle birlikte yeniden huzur geldi

Afrin'de PKK'lılardan temizlenen Marin Köyü'ne Mehmetçikle birlikte yeniden huzur geldi. Köy sakinleri, artık güvende.

Marin Köyü'ne Mehmetçikle birlikte yeniden huzur geldi

Köy PKK'lılardan temizlendi, yaşayanlara huzur geldi.

Türk ordusu, adım adım Afrin'de ilerliyor. 19 köy PKK'lılardan temizlendi. 

Burseya Dağı'nın eteğindeki Marin köyünde yaşayanlar, PKK'nın kendilerine uyguladığı zulmü anlattı.

ÖSO bölgede denetim yapıyor. Köy giriş-çıkışında kontrol noktaları oluşturuldu.

Muhammed Abdullah isimli Suriyeli de "PKK haindir. İslam'ın aleyhinde Batı ile bir olmuş, birleşmiş." dedi. Onlar şimdi yeniden huzura kavuşmanın mutluluğun yaşıyor. 


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #afrin #Marin Köyü
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