Markete açılan ateşin hedefi oldu: Üniversite hocası hayatını kaybetti

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde silahlı saldırı can aldı. Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak’ta bulunan bir markete kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sırasında kurşunlardan biri, marketin yanında bulunan dürümcüde yemek yiyen Semih Kaçmaz’a isabet etti. Ağır yaralanan Kaçmaz, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hukuk fakültesinde araştırma görevlisi olduğu öğrenilen Semih Kaçmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.