Markete açılan ateşin hedefi oldu: Üniversite hocası hayatını kaybetti

Balıkesir’de bir markete açılan ateş sırasında yan mekanda yemek yiyen üniversite araştırma görevlisi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Semih Kaçmaz hayatını kaybetti.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Markete açılan ateşin hedefi oldu: Üniversite hocası hayatını kaybetti
Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde silahlı saldırı can aldı. Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak’ta bulunan bir markete kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sırasında kurşunlardan biri, marketin yanında bulunan dürümcüde yemek yiyen Semih Kaçmaz’a isabet etti. Ağır yaralanan Kaçmaz, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hukuk fakültesinde araştırma görevlisi olduğu öğrenilen Semih Kaçmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Cuma günü karanlığa hazır olun: 8 saatlik kesinti programı açıklandıCuma günü karanlığa hazır olun: 8 saatlik kesinti programı açıklandıYurt
Kadıköy metrosunda intihar girişimiKadıköy metrosunda intihar girişimiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Şiddeti teşvik eden içeriklere karşı düzenleme yolda
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
Dijital Türk Lirası testleri tamamlandı
Şanlıurfa'daki saldırıda yaralanan 10 kişi taburcu edildi
Tehdit paylaşımı yapan 67 kişi gözaltında
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası
'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
Emniyet'ten okul saldırıları sonrası operasyon
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının babası tutuklandı
Çok Okunanlar
BİM 17 Nisan Cuma indirimli ürünler kataloğu açıklandı! BİM 17 Nisan Cuma indirimli ürünler kataloğu açıklandı!
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
İspanyol basınında Arda Güler rüzgarı! İspanyol basınında Arda Güler rüzgarı!
Cuma günü karanlığa hazır olun: 8 saatlik kesinti programı açıklandı Cuma günü karanlığa hazır olun: 8 saatlik kesinti programı açıklandı
Markete açılan ateşin hedefi oldu: Üniversite hocası hayatını kaybetti Markete açılan ateşin hedefi oldu: Üniversite hocası hayatını kaybetti