Yangın soruşturmasında 2 tutuklama
Yangın soruşturmasında 2 tutuklama
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Marmara Adası'ndaki orman yangını soruşturmasında 2 tutuklama

Marmara Adası'nda çıkan orman yangını ile ilgili soruşturma kapsamında, temizledikleri otları yaktıkları ve yangının bu nedenle çıktığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Marmara Adası'ndaki orman yangını soruşturmasında 2 tutuklama

Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan ve 10 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Evlerinin bahçesinden temizledikleri otları yaktıkları ve orman yangınının da bu nedenle çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan H.T. ile oğlu O.T'nin Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. 

H.T. ve oğlu O.T, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Marmara Adası Mestanağa mevkisindeki ormanlık alanda 12 Ağustos'ta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, alevler nedeniyle 3 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü. Yaklaşık 60 evin tahliye edildiği yangında 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş, bazı hayvanlar da telef olmuştu. Yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olan yangın, 10 saatte kontrol altına alınabilmişti.

Olayın ardından evlerinin bahçesinden temizledikleri otları yaktıkları ve yangının da bu nedenle çıktığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #marmara adası
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