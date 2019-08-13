Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Marmara Adası'nda dün öğleden sonra çıkan ve 10 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.



Evinin bahçesini temizlemesi için biriktirdiği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddia edilen H.T, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Marmara Adası Mestanağa mevkisinde dün öğleden sonra çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, 3 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü. Yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği yangında 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş, hayvanlar da telef olmuştu. Ekiplerin 10 saatte kontrol altına alabildiği yangının yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olduğu açıklanmıştı.

