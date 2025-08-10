Marmara Adası’ndaki tekne faciasında flaş gelişme: Kaptan tutuklandı

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan tekneye çarptığı iddia edilen kuru yük gemisi kaptanı C.T. (61), adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ağustos’ta gözaltına alındıktan sonra 8 Ağustos’ta çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrolle serbest bırakılan kaptan C.T. hakkında karara itiraz etti. İtirazın kabul edilmesi üzerine İstanbul’da yeniden gözaltına alınan C.T, “taksirle ölüme sebep olma” suçlamasıyla tekrar hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYBOLAN İŞ İNSANI İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR

Olayın ardından denizde kaybolan yat üreticisi Halit Yukay’ı (43) arama çalışmaları devam ediyor. Yakınlarının 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine haber vermesi üzerine başlatılan aramalarda, Sahil Güvenlik ekipleri Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında “Graywolf” isimli tekneyi parçalanmış ve yarı batık halde buldu. Dalış timi tarafından yapılan incelemelerde Yukay’a ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Soruşturma kapsamında bölgeden geçen başka bir gemiden gelen ihbar üzerine “Arel 7” isimli kuru yük gemisinin kazaya karıştığı iddia edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturmada gemi kaptanı C.T. gözaltına alınmış, ilk ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Savcılığın itirazıyla ikinci kez gözaltına alınan kaptan, bu kez tutuklandı.

