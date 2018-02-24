Bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Edirne'nin güney kesimlerinde akşamdan itibaren aralıklı yağmur yağışı bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Edirne'nin güney kesimleri, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçecek.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.



Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara'da, akşam saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Edirne'nin güney kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



Bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.