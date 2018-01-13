Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı havanın hakim olacağı, hava sıcaklığının 4 ila 8 derece azalacağı bölgenin Edirne ve Kırklareli çevrelerinde akşamdan itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? AKOM'dan açıklama yapıldı

Marmara Bölgesinde, çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava hakim olacak.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 4 ila 8 derece azalacak.



Çok bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede, aralıklı yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde ise akşamdan itibaren karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.



Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bölgede, fırtınanın pazar öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



İstanbul'da gece saatlerinde yüksek kesimlerde sulu kar yağışının etkili olacağı ifade edildi.



AKOM'DA İSTANBUL HAVA DURUMU AÇIKLAMASI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sosyal medya hesabından İstanbul'un hava durumuna dair paylaşımda bulundu.



Yapılan paylaşımda, "Gün boyu havada çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu havanın hakim olması bekleniyor. Yağış ve rüzgarla beraber #İstanbul'da kuvvetli rüzgarın ve yer yer fırtınanın etkisiyle iki gün boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor." ifadeleri yer aldı.







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