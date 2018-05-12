Bölgenin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında olacak.



Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.