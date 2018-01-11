- Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısında sabahtan, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da ise öğleden itibaren yağmurun aralıklarla etkili olması bekleniyor

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nin batısının sabahtan, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın ise öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.



Parçalı çok bulutlu havanın yaşanacağı bölgenin batısının sabah saatlerinden, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği öngörülüyor.



İstanbul, Yalova ve Tekirdağ çevrelerinde sabah pus hadisesi beklenirken rüzgar, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.