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Marmara bölgesinde hava durumu

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara bölgesinde hava durumu

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede öğleden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile gece Kırklareli kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-40 km/s) esecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #marmara #Hava durumu #sağanak yağmur
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