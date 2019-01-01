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Marmara'da ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde hızı 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle 15 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Marmara'da ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Tekneler de açılamadı
Balıkçıları da olumsuz etkileyen poyraz nedeniyle tekneler de denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olası olumsuzluklara karşı uyardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #marmara
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