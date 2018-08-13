Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre, saat 11:57:09'da Tekirdağ - Mürefte açıklarında (Marmara Denizi) 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 16 km derinliğinde meydana geldi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız