Yerli ve yabancı bandıralı 50 şilep ile tanker Tekirdağ ve Şarköy sahilinde bekleyişini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan şiddetli poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.



Hızı saatte bazı anlarda 60 kilometreye kadar çıkan poyraz nedeniyle boğazlara ilerleyemeyen yerli, yabancı şilep ve tankerlerden 40'ı daha Şarköy ve Tekirdağ kıyısına demir attı.



Şilep ve tankerler, poyrazın etkisi azalıncaya kadar demirledikleri kıyıda bekleyecek.



Bu arada kuvvetli poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar bugün de ava çıkamadı.



Meteoroloji yetkilileri, poyrazın etkisinin yarına kadar süreceğinin tahmin edildiğini kaydetti.



Bu arada, dün de 10 tanker Tekirdağ sahilinde olumsuz hava şartları sebebiyle demirlemişti.

