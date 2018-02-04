Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.



Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.



Bu arada lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Ava çıkmak için hazırlanan balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı.



Meteoroloji yetkilileri lodosun etkisini salı gününe kadar etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

