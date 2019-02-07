Marmara Denizi'nde saat 22:36'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde saat 22:36'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 17 kilometre olarak duyuruldu.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.0 olarak açıklandı. Depremin derinliği 27 kilometre olarak duyuruldu.





Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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