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Marmara Denizi'nde deprem! (13 Ağustos 2018 Son Depremler )

Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde deprem! (13 Ağustos 2018 Son Depremler )

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre, saat 11:57:09'da Tekirdağ - Mürefte açıklarında (Marmara Denizi) 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 16 km derinliğinde meydana geldi.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

Etiketler; #murefte deprem #marmara denizi deprem #tekirdağ deprem #deprem
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