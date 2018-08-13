Marmara Denizi'nde deprem oldu!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Tekirdağ - Murefte açıklarında ( Marmara Denizi ) saat 11:57:09'da Büyüklüğü 3.7, Derinliği 16.8 km olan bir deprem meydana geldi