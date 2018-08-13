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Marmara Denizi'nde deprem! ( 13.08.2018 Son Depremler )

Marmara Denizi'nde deprem oldu!

Marmara Denizi'nde deprem! ( 13.08.2018 Son Depremler )

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Tekirdağ - Murefte açıklarında ( Marmara Denizi ) saat 11:57:09'da  Büyüklüğü 3.7, Derinliği 16.8 km olan bir deprem meydana geldi

Etiketler; #deprem #tekirdağ deprem #marmara denizi deprem #murefte deprem
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