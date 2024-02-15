Marmara Denizi'nde kargo gemisi su alıyor! Kurtarma çalışmaları başladı...

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara Denizi İmralı Adası güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.