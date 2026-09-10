Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında 9'uncu gün! TCG Akın batığı buldu

Silivri'nin 18 deniz mili açığında "MT Alsu" isimli tankerle çatışarak batan geminin enkazına Deniz Kuvvetleri unsurlarınca 720 metre derinlikte ulaşıldı. Su altı robotu ROV ile enkaz teyit edilirken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada MT Alsu'nun iki kaptanı tutuklandı.

ENKAZ 720 METRE DERİNLİKTE BULUNDU: ROV GÖRÜNTÜLERİ TEYİT ETTİ

Kaza sonrası saniyeler içinde batan kargo gemisinin tespiti için Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma gemileri devreye girdi:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki kurtarma gemisi TCG Akın, gelişmiş aktif sonar sistemlerini kullanarak batığın koordinatlarını Silivri açıklarında 720 metre derinlikte tespit etti.

"TCB Istakoz-2" isimli uzaktan kumandalı su altı robotu (ROV) yüksek basınç altındaki derinliğe indirildi; gövdede yer alan "Tuğberk İmamoğlu" yazısı net bir şekilde kayda alınarak batığın kimliği resmileşti.

Dip akıntıları ve 720 metrelik derinliğin oluşturduğu fiziki zorluklara rağmen arama kurtarma operasyonları batık sahasında havadan ve denizden yoğunlaştırıldı.

AİLELER SİLİVRİ KRİZ MERKEZİNDE: YAŞAM MAHALLİ İÇİN BALON FORMÜLÜ

Kayıp 10 denizcinin aileleri, Silivri sahilinde Kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda kurulan kriz masasında umutlu bekleyişini sürdürüyor:

Kayıp mürettebattan Nidai Duman'ın kızı Süreyya Keleş, ekiplerin ROV cihazıyla batık içindeki odaları taramaya odaklandığını aktardı.

Ailelere, geminin personel yaşam mahallinin özel batırma/çıkarma botları ve balon sistemleriyle yüzeye taşınması ihtimali üzerinde durulduğu, uygulanabilirliğin teknik analiz raporlarının ardından netleşeceği bildirildi.

BİLİRKİŞİ ÖN RAPORU: TANKERDE KÖPRÜÜSTÜ DİSİPLİNSİZLİĞİ VE YÖNETİM ZAFİYETİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü adli tahkikat kapsamında hazırlanan bilirkişi ön raporu facianın arkasındaki zincirleme ihmalleri ortaya koydu:

Asli Kusur MT Alsu'da: Çarpışmanın asli kök nedeninin MT Alsu gemisindeki köprüüstü disiplinsizliği ve operasyonel yönetim zafiyeti olduğu saptandı. Kaza anında köprüüstünde yalnızca tek bir zabitin görev yaptığı, nöbetçi gözcünün bulunmadığı ve vardiyadaki ikinci zabitin gemiye kazadan sadece bir gün önce katılıp bu gemideki ilk seyir vardiyasını yürüttüğü belgelendi.

Tuğberk İmamoğlu'nun Manevrası: Raporda, Tuğberk İmamoğlu gemisinin otomatik tanımlama sisteminin (AIS) yeterli sinyal üretmemesi sebebiyle radar ve elektronik haritalardaki görünürlüğünün kısıtlandığı; son yarım milde yaptığı sancak manevrasının ise çatışmayı fiziki boyuta taşıyan faktörler arasında yer aldığı belirtildi.

MT ALSU'NUN 2 KAPTANI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adli süreç kapsamında gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye çıkarıldı:

MT Alsu isimli tankerin birinci kaptanı Ahmet Erarslan ile üçüncü kaptanı Murat Evciman, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Gözaltındaki diğer 4 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 mürettebatı arama faaliyetleri Deniz Kuvvetleri, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin koordinasyonunda aralıksız devam ediyor.