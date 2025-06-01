Marmara diken üstünde! Naci Görür uyardı: Şu an deprem olma olasılığı yüzde kaç?
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyük deprem tehlikesine karşı bir kez daha uyardı. Bilimsel araştırmalara dayanan verileri paylaşan Görür, 1999'dan itibaren 30 yıl içinde Marmara'da deprem olma olasılığının yüzde 47’ye çıktığını açıkladı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük depreme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Uzmanların uzun süredir 7’nin üzerinde büyüklükte beklediği ve İstanbul’u doğrudan etkileyeceği öngörülen depreme dair yeni bilgiler paylaşan Görür, bilimsel verilerle konuştu.
Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç'ın haberine göre; Görür, Marmara Denizi’nin ortasındaki fay hattının 1766 yılından bu yana kırılmadığını hatırlatarak, “Ortalama 250 yılda bir bu fay yeniden kırılıyor. 1766’ya 250 yıl ekleyince zaten bugünkü yıllara denk geliyor” ifadelerini kullandı.
KUMBURGAZ FAYI KRİTİK NOKTADA
Özellikle Kumburgaz segmentine dikkat çeken Prof. Dr. Görür, bu segmentin kırılmaya hazır olduğunu ve kırıldığında 7’nin üzerinde büyüklükte bir deprem üretebileceğini belirtti.
Görür, “Marmara'nın altındaki kabuk 1999 depremlerinden sonra enerjiyle yüklendi. Fay kırılmazsa bu enerji boşalmaz” dedi.
DEPREM OLASILIĞI YÜZDE 47
Görür, kendi görüşünden ziyade uluslararası bilimsel çalışmalara dayalı değerlendirmelerde bulunduğunu vurguladı. 8 uluslararası, 2 ulusal araştırma gemisiyle yapılan çalışmalar sonucunda, 1999 yılından itibaren 30 yıl içinde Marmara'da büyük bir depremin meydana gelme olasılığının yüzde 47 olduğunu açıkladı.
Bu oranın tesadüf değil, kapsamlı jeolojik ve sismolojik incelemelere dayandığını ifade eden Görür, Marmara’da sismik boşluk olarak tanımlanan bu fay hattının “kendini koruyamayacağını” ve mutlaka kırılacağını söyledi.
“HER AN OLABİLİR” UYARISI
“Deprem ne zaman olur?” sorusuna net bir tarih verilemeyeceğini söyleyen Görür, “Ben size kendi fikrimi değil, bilimsel araştırmaların sonucunu söylüyorum. Bu araştırmalar da diyor ki, Marmara’da deprem her an olabilir” diyerek uyarısını yineledi.