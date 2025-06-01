Marmara diken üstünde! Naci Görür uyardı: Şu an deprem olma olasılığı yüzde kaç?

“HER AN OLABİLİR” UYARISI

“Deprem ne zaman olur?” sorusuna net bir tarih verilemeyeceğini söyleyen Görür, “Ben size kendi fikrimi değil, bilimsel araştırmaların sonucunu söylüyorum. Bu araştırmalar da diyor ki, Marmara’da deprem her an olabilir” diyerek uyarısını yineledi.