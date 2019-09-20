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Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

Bugün Kocaeli ile Sakarya'da kuvvetli sağanak beklendiğinden olumsuzluklara karşı tedbirli olunması isteniyor

Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nde bugün Kocaeli ile Sakarya'da kuvvetli sağanak beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de kuvvetli yağış öngörülüyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #marmara #yağış #sağanak #Hava durumu #istanbul #sakarya #kocaeli
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