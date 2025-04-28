Marmara Kariyer Fuarı Kocaeli'de kapılarını açtı: Binin üzerinde firma gençlerle buluşuyor

Kocaeli'de başlayan Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), gençlere iş dünyasına adım atma fırsatı sunuyor. 1000'den fazla firmanın yer aldığı fuar, sadece bir kariyer etkinliği değil, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek bir buluşma noktası olma iddiasında.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Marmara Kariyer Fuarı Kocaeli'de kapılarını açtı: Binin üzerinde firma gençlerle buluşuyor
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Etkinlik, 14 üniversitenin paydaşlığıyla bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ BU PLATFORMDA ŞEKİLLENECEK"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Marmara Kariyer Fuarı'nın klasik bir etkinlik olmadığını vurgulayarak,  "Firma başına verilen CV sayıları bu beklentimizin maksimum düzeyde gerçekleşeceğini göstermektedir. Burada kurulacak ilişkilerle Türkiye'nin sanayi ve diğer kesimlerindeki istihdam olayı da şekilleniş olacak. Bu anlamda çok kıymetli."  dedi. Aktaş, gençlerin 2 gün boyunca 1000'in üzerinde firmayla tanışarak kariyer yolculuklarına yön vereceğini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da fuarın önemine dikkat çekti. Büyükakın, fuarın gençlerin geleceği için stratejik bir adım olduğunu ve burada atılan adımların ülkenin istihdam yapısını doğrudan etkileyeceğini ifade etti.

"MARMARAKAF, SADECE BİR FUAR DEĞİL, BİR VİZYON"

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise Marmara Kariyer Fuarı'nın geçen yıl Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı olarak tescillendiğini hatırlattı. Cantürk, "Marmara Kariyer Fuarı sadece bir kariyer etkinliği değil, Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek gençlerimizin potansiyelini keşfettiği, iş dünyasının stratejik insan kaynağına doğrudan ulaştığı bir köprüdür. MARMARAKAF, Türkiye'nin yarınlarına yapılan en stratejik yatırımdır çünkü burada sadece CV’ler değil, hayaller kuruluyor." diye konuştu.

Cantürk, fuar kapsamında sadece iş bulmaya yönelik etkinliklerin yapılmadığını, bilimsel ve sosyal sorumluluk projeleri, açık hava konserleri ve sergilerle adeta bir bahar şenliği havası estirileceğini söyledi. Türkiye'nin önde gelen firmalarının fuarda yer aldığına dikkat çeken Cantürk, fuarın yalnızca Marmara Bölgesi'ne değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlere hitap ettiğini vurguladı.

TÜM SEKTÖRLERDEN FİRMALAR GENÇLERLE BULUŞUYOR

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik, Marmara Kariyer Fuarı'nın kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdiğini belirterek, fuarın kent, bölge ve ülke için büyük bir değer taşıdığını söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGEM) Müdürü Prof. Dr. Bilsen Bilgili ise merkezin 2020'den bu yana gençlere yönelik gerçekleştirdiği binlerce etkinlik ve eğitim programıyla Türkiye'nin önde gelen kariyer merkezlerinden biri haline geldiğini anlattı.

Marmara Kariyer Fuarı, yarın sona erecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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