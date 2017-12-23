Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir öğrenci, fakülte binasındaki, içinde NATO ve AB bayrakları olan tablonun kaldırılması için dekanlığa dilekçe verdi

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenim gören Meltem Şahin adlı öğrenci, fakültedeki NATO ve AB bayraklarının bulunduğu tablonun kaldırılması için Türkiye Gençlik Birliği adına dekanlığa dilekçe verdi.



“Bilim yuvalarımız emperyalizmin sembollerinden arındırılmalı” ifadesini kullanan Şahin, "Mehmetçiğimizin cephelerde emperyalizme karşı savaştığı zamanda, emperyalizmin sembollerini üniversitelerimizde barındırmak Mehmetçiğimizi sırtından vurmaktır. Türk Milleti, askerinin, polisinin, köy korucusunun yanında vatan savaşının başarısına kilitlenmiştir. Bilim yuvalarımızvatan mücadelemize destek olmalıdır. Nitekim başarıya ulaşacak olan vatan savaşımız, en başta bilim yuvalarımızı yüceltecektir. Gözden kaçtığına inandığım bu durumu Sayın Dekanımız Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın göreceğine ve gerekli düzenlemelerde bulunarak, fakültemiz adına vatan mücadelemize omuz vereceğine inancım tamdır." sözlerini kaydetti.



İŞTE DİLEKÇENİN TAM METNİ:



Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığına,



Fakültemizin ikinci katında bulunan panoda, bağımsızlığımızın simgesi, şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın bulunmayışına karşın, ülkemizi bir darbe ile işgal etmek niyeti ve eylemi içerisinde bulunan NATO bayrağı ve NATO ile aynı hesaplar içinde olan Avrupa Birliği bayrağının bulunması biz vatansever Türk Gençliğini son derece rahatsız etmektedir.



NATO, Fethullahçı darbe girişimine verdiği desteğin yanı sıra, var edip Türkiye’nin üzerine sürdüğü terör örgütleriyle de Türkiye’yi istikrarsızlaştırıp, bölme amacı gütmektedir. Avrupa Birliği ise, bir diğer emperyal güç olarak yıllardır Türkiye’yi Batılılaşma safsatasıyla milli değerlerinden uzaklaştırarak siyasi ve iktisadi anlamda sömürme hesapları yapmaktadır. Yukarıda adı geçen emperyalist odaklar, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere bütün mazlum milletleri hedef tahtasına oturtmuştur. 2003’te Condoleezza Rice “Ortadoğu’da Türkiye dâhil 22 ülkenin sınırları değişecek” cümlesiyle, Batı Asya’da olacak vahşetleri haber vermişti. Yakın zamanda Afganistan, Irak, Libya, son olarak da Suriye’de milyonlarca insana büyük acılar yaşatarak Batı Asya’yı kan gölüne çeviren emperyalizm, bu programı NATO gibi tetikçi kurumlarla hayata geçirmiştir. Batı Asya’daki bu 22 ülkeden biri olan Türkiye’miz de kendi payına düşeni almıştır.



Yakın zamanda Norveç’te yapılmış olan NATO tatbikatında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan düşman ilan edilmiştir. Bununla NATO, Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyetini hedef alan eylemlerden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini de ispatlamıştır.



NATO’nun içimizdeki Truva atı görevini gören üslerini kapatmamız gerekirken, bayraklarını bilim ve irfan yuvalarımız, üniversitelerimizde barındırmak şu anda NATO ülkelerinin silahlandırdığı belgelerle kanıtlanan terör örgütlerine karşı içerde ve dışarda savaşan Mehmetçiğimiz, polisimiz ve köy korucumuzu sırtından vurmak anlamı taşır. Büyük Milletimiz, bu savaşta Ordusunun yanında başarıya kilitlenmiştir. Bu itibarla, söz konusu panonun fakültemizden kaldırılmasını veya bu panonun, vatanımızın şerefli mücadelesine ses olacak şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz.



Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.



Türkiye Gençlik Birliği (TGB) adına,

Meltem Şahin

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi



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