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Marmara'da deprem
Marmara'da deprem

Marmara'da deprem (9 Aralık 2018 son depremler)

Marmara Denizi'nde büyüklüğü 3,5 olan deprem meydana geldi

Marmara'da deprem (9 Aralık 2018 son depremler)

Marmara Denizi’nde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, saat 04.55’te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.

Deprem yerin 19,8 km derinliğinde gerçekleşti.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  
 
ulusal.com.tr
 


Kaynak: AA
Etiketler; #marmara denizi #deprem
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