Marmara'da tankerde zehirlenen mürettebatın ardından 2. kaptan gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği zehirlenme vakasına dair gelişmelerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Panama bayraklı Swanlake isimli tanker gemisinin, soruşturma süreci için Kartal Demir Sahası'na çekildiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya vatandaşı 13 mürettebatın bulunduğu gemideki personelin durumu detaylandırıldı:

“Rusya vatandaşı 13 mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 9 mürettebat tahliye edilirken gemi kaptanı gemide bulunma zorunluluğu nedeniyle gemide bırakılmıştır. Geminin 2. kaptanı ise yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştır.”

TANK İÇİNDE YÜKSEK MİKTARDA ZEHİRLİ GAZ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik, olay yeri inceleme ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri gemide ayrıntılı bir inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerin sonuçlarına göre; “geminin slop tankını kimyasalla temizlemeye giren ilk mürettebatın zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybettiği, onu kurtarmaya çalışan diğer iki mürettebatın da kimyasaldan etkilenerek zehirlendiği belirlenmiştir.” Tank içerisinde yapılan ölçümlerde ise zehirlenmeye yol açan maddeler kesinleşti: “Tank içerisinde yapılan incelemede yüksek miktarda amonyak, hidrojen sülfür ve VOC (organik uçucu gaz) tespit edilmiştir.”

NE OLMUŞTU?

Zehirlenme olayı, dün saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın güneyinde yaşanmıştı. İlk gelen ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KBRN ekipleri hızla yönlendirilmişti.

Tankerin soğuk tank kısmında oluşan sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen zehirlenmede, mürettebattan 1 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edilmişti. Zehirlenen iki mürettebat, çevredeki hastanelere acilen sevk edilerek tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri devam etmektedir.

Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı. Rusya vatandaşı olan toplam 13 kişilik mürettebatın tahliye işlemleri de bu süreçte tamamlanmıştı.