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Marmaray karaya oturdu

İstanbul'da iki yaka arasında kısa sürede geçişi sağlayan Marmaray, 21 Ocak'tan itibaren test çalışmaları kapsamında Ayrılıkçeşmesi istasyonunda hizmet veremiyordu. Gebze-Halkalı Marmaray hattına gerçekleştirilen deneme seferleri sırasında korkutan bir olay yaşandı ve Marmaray karaya oturdu

Marmaray karaya oturdu

Rayhaber'in haberine göre, Gebze-Halkalı Marmaray Hattında gerçekleştirilen test sürüşleri sırasında, hatta indirilen vagonlar ölçü hataları sebebiyle platforma sığmadı ve Marmaray betona oturdu.

Gebze-Halkalı Marmaray Hattının çalışmaları devam ederken, 1 ay içinde bitirilerek açılışının 8 Marta yetiştirilmesi talimatının gelmesiyle proje ölçülerinin aceleye getirildiği iddialar arasında yer alıyor. 

Hattın test sürüşleri esnasında çekilen görüntüler sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Marmaray #ayrılıkçeşmesi #gebze #halkalı
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