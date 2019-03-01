Rayhaber'in haberine göre, Gebze-Halkalı Marmaray Hattında gerçekleştirilen test sürüşleri sırasında, hatta indirilen vagonlar ölçü hataları sebebiyle platforma sığmadı ve Marmaray betona oturdu.
Gebze-Halkalı Marmaray Hattının çalışmaları devam ederken, 1 ay içinde bitirilerek açılışının 8 Marta yetiştirilmesi talimatının gelmesiyle proje ölçülerinin aceleye getirildiği iddialar arasında yer alıyor.
Hattın test sürüşleri esnasında çekilen görüntüler sosyal medyada tepkilere sebep oldu.
ulusal.com.tr
İstanbul'da iki yaka arasında kısa sürede geçişi sağlayan Marmaray, 21 Ocak'tan itibaren test çalışmaları kapsamında Ayrılıkçeşmesi istasyonunda hizmet veremiyordu. Gebze-Halkalı Marmaray hattına gerçekleştirilen deneme seferleri sırasında korkutan bir olay yaşandı ve Marmaray karaya oturdu
Rayhaber'in haberine göre, Gebze-Halkalı Marmaray Hattında gerçekleştirilen test sürüşleri sırasında, hatta indirilen vagonlar ölçü hataları sebebiyle platforma sığmadı ve Marmaray betona oturdu.