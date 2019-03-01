İstanbul'da iki yaka arasında kısa sürede geçişi sağlayan Marmaray, 21 Ocak'tan itibaren test çalışmaları kapsamında Ayrılıkçeşmesi istasyonunda hizmet veremiyordu. Gebze-Halkalı Marmaray hattına gerçekleştirilen deneme seferleri sırasında korkutan bir olay yaşandı ve Marmaray karaya oturdu

Rayhaber'in haberine göre, Gebze-Halkalı Marmaray Hattında gerçekleştirilen test sürüşleri sırasında, hatta indirilen vagonlar ölçü hataları sebebiyle platforma sığmadı ve Marmaray betona oturdu.



Gebze-Halkalı Marmaray Hattının çalışmaları devam ederken, 1 ay içinde bitirilerek açılışının 8 Marta yetiştirilmesi talimatının gelmesiyle proje ölçülerinin aceleye getirildiği iddialar arasında yer alıyor.



Hattın test sürüşleri esnasında çekilen görüntüler sosyal medyada tepkilere sebep oldu.



ulusal.com.tr