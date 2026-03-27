Marmaris Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: İmar görevlisi 4 bin dolarla suçüstü yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Marmaris Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturması kapsamında Marmaris Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İmar Müdürlüğü'nde görev yapan T.D. isimli şüphelinin 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandığı eş zamanlı operasyonlarda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

ORGANİZE USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ

Soruşturma, Marmaris Belediyesi'nde görevli bazı kamu çalışanlarının imar ve ruhsat işlemleri üzerinden maddi menfaat temin ettiklerinin tespit edilmesi üzerine başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, şüphelilerin ilçe genelindeki otel, restoran ve çeşitli ticari işletmelere ait işlemlerde çıkar sağlamak amacıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi.

İncelemelerin ardından harekete geçen güvenlik güçleri, İmar Müdürlüğü görevlisi T.D.'yi söz konusu işlemler karşılığında 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakaladı. Bu gelişmenin hemen ardından çalışmalar genişletildi ve aynı gün gece saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla ikametlerine, iş yerlerine ve belediye binasındaki ofislerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

DELİLLERE EL KONULDU

Gece boyu süren aramalar sonucunda 12 kişi daha yakalanarak toplam gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Şüphelilere ait mekanlarda yapılan aramalarda, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen çok sayıda delile el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.

PFDK'dan Süper Lig'deki 5 kulübe para cezasıPFDK'dan Süper Lig'deki 5 kulübe para cezasıSpor
Bakan Kurum, New York'ta BM üst düzey temsilcileriyle COP31 ve Sıfır Atık görüşmeleri gerçekleştirdiBakan Kurum, New York'ta BM üst düzey temsilcileriyle COP31 ve Sıfır Atık görüşmeleri gerçekleştirdiGündem
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Türkiye'nin ilk 5G destekli akıllı yolu test aşamasında
Bakan Kurum BM üst düzey yönetimiyle buluştu
İstanbul merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Belediye başkanı Özkan Yalım 11 kişi gözaltına alındı
Kripto vergisinde Meclis freni
İsrail, personel krizini çözemezse ordusu çökecek
"Türkiye, Körfez'in İsrail'le saf tutmaması için baskı yapıyor"
Dışişleri’nden açıklama geldi
MÜSİAD'ın eski başkanı Bayramoğlu tutuklandı
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 350 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 350 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Hafta sonu plan yapanlar dikkat!
Gazete manşetleri 27 Mart Cuma Gazete manşetleri 27 Mart Cuma