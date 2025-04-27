Marmaris Belediyesi'nden 'usulsüz ihale' iddialarına sert yanıt

Marmaris Belediyesi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında gündeme gelen "usulsüz ihale" iddialarına yanıt verdi. Belediye, yaptığı yazılı açıklama ile söz konusu iddiaların tamamen asılsız ve mesnetsiz olduğunu duyurdu.

Belediye, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür açıklamalara karşı yasal haklarını kullanacaklarını ve iddiaların sorumluları hakkında yasal işlem başlatacaklarını belirtti.

İHALE SÜRECİ KAMU İHALE KANUNU’NA UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ihale sürecinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun şekilde yürütüldüğü vurgulandı. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Belediye Başkanlığımız tarafından usulsüz ihale gerçekleştirildiğine dair asılsız ve mesnetsiz iddialara yer verildiği görülmektedir. Söz konusu iddialar, tamamen gerçeğe aykırı olup, kurumumuzun itibarını zedelemeye ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik kötü niyetli girişimlerdir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği doğmuştur: İddialara konu olan Temizlik İşleri Müdürlüğü'müz tarafından kullanılan kiralık araçların teminine ilişkin ihale süreci, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda açık ihale usulüyle gerçekleştirilmiş olup, ihale sürecinin tüm aşamaları mevzuata uygun şekilde yürütülmüştür. İhaleye katılan istekliler arasında geçici teminat mektubu sunmayan firmalar, mevzuat hükümleri gereğince ihale dışı bırakılmış; kalan istekliler arasında yaklaşık maliyetin altında teklif veren, ekonomik açıdan en avantajlı firma ile sözleşme imzalanmıştır. İhale sürecinin her aşaması, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak şeffaf bir şekilde tamamlanmıştır. Belediyemizi yıpratmaya yönelik asılsız iddialarda bulunan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."