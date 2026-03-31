Marmaris Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü dahil 4 kişi tutuklandı

Marmaris Belediyesi’nde imar işlemlerinde rüşvet alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü'nün de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Simge Sarıyar
Marmaris Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü dahil 4 kişi tutuklandı
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Marmaris Belediyesi’ndeki imar işlemlerinde rüşvet iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gece yarısı başlayıp sabaha karşı sona eren mahkemenin ardından, belediyenin üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu isimler cezaevine sevk edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANMA İLE BAŞLAYAN SÜREÇ

Soruşturma süreci, belediye çalışanı T.D.’nin imar işleri için 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla başladı. Bu gelişmenin ardından dosyayı genişleten savcılık, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

Alınan kararın ardından önceki gün harekete geçildi. Şüphelilerin belediye binasındaki odalarında ve evlerinde eş zamanlı aramalar yapıldı. Operasyon kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç., T.D. ve C.C., Zabıta Müdür Vekili M.K., esnaf T.K., muhtar F.T., müteahhit M.G., muhasebeci F.K., serbest meslek sahibi M.Ş. ile belediye çalışanları N.C. ve H.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki dört günlük gözaltı süreci tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan müteahhit M.G. ile belediye çalışanları H.P. ve N.C. serbest bırakıldı. Esnaf T.K., muhtar F.T., Zabıta Müdür Vekili M.K., mühendis C.C. ve serbest meslek sahibi M.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

DÖRT İSİM CEZAEVİNDE

Sorguları tamamlanan Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç. ve T.D. ile muhasebeci F.K. tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Gece yarısı başlayan ve sabah saatlerine kadar süren duruşma sonucunda, Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç. ve T.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muhasebeci F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın imar birimindeki usulsüzlük iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

