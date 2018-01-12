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Marmaris'te FETÖ operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Marmaris'te, Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparken yakalanan FETÖ üyesi 4 şüpheli tutuklandı

Marmaris'te FETÖ operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı


























Kaynak: AA
Etiketler; #(FETÖ/PDY) #fetö #Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması #izmir #Marmaris #muğla #suriye
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