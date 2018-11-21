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Marmaris'te hortum

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oluşan iki hortum nedeniyle karadaki 5 yelkenli yat ve 4 otomobil zarar gördü.

Marmaris'te hortum

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oluşan iki hortum nedeniyle karadaki 5 yelkenli yat ve 4 otomobil zarar gördü.

Yalancı Boğaz mevkisinde bulunan yat limanı çevresinde 20 dakika arayla iki hortum oluştu. Hortum karadaki 5 yelkenli yat ile 4 otomobilde hasara yol açtı, paniğe neden oldu.


Yetkililer, bölgede inceleme başlattı.

"Hiçbir can kaybı, yaralanma yok"

Bölgede inceleme yapan Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, bakım kızağına alınan teknelerden 4'ünün devrildiğini söyledi. 



Yat limanında bağlı olan teknelerin 4'ünde de direk kırılmalarının oluştuğunu belirten Yüksel, "Limanın biraz açığında demirli duran bir dalış teknesi batmış. Hiçbir can kaybı, yaralanma yok. Batan tekne boş bir tekne. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor." dedi.

Etiketler; #muğla #Marmaris #hortum
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